Onde assistir em Goiânia os filmes premiados no Oscar a partir de R$ 10

Sala está localizada no prédio do Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica

Paulo Roberto Belém - 03 de março de 2025

Cine Cultura é figurinha carimbada na cena audiovisual de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um mês após ter sido reinaugurado, o Cine Cultura de Goiânia está com programação cativa. Entre os filmes que entrarão em cartaz de 05 a 12 de fevereiro, será a produção Conclave, premiado como melhor roteiro adaptado no Oscar 2025 e protagonizado por Ralph Fiennes.

Além do longa que narra o processo de sucessão de um padre, o espaço também está reproduzindo outra obra que concorreu às premiações do Oscar 2025, a animação Flow, que ganhou a estatueta na categoria Melhor Animação.

Para acessar à sala localizada no prédio do Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica, o valor do ingresso é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com pagamento em dinheiro ou via PIX. Às segundas-feiras, todos pagam meia.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que administra o espaço, lembra que não é permitida a entrada de alimentos (incluindo pipoca e doces diversos) e bebidas dentro da sala, exceto água engarrafada.

Os dias e horários de cada reprodução podem ser acessados clicando aqui.

Outras estreias

Além dos premiados, Misericórdia, novo filme de Alain Guiraudie, diretor do aclamado Um Estranho no Lago, também entra em estreia. A história se desenrola a partir de um protagonista que volta para um local sugestivo para acompanhar o funeral de seu antigo chefe padeiro.

Fechando a grade de filmes estreantes, A Semente do Fruto Sagrado, dirigido e roteirizado pelo iraniano Mohammad Rasoulof, conhecido por Não Há Mal Algum.

O cineasta Rasoulof, que teve que fugir do Irã após ser perseguido, foi premiado como melhor diretor pela Associação dos Críticos de Cinema de Los Angeles. O filme também conquistou o prêmio Especial do Júri e o Fipresci no Festival de Cannes, além de melhor Filme Internacional no National Board of Review.

Ainda em cartaz

E para os cinéfilos que não assistiram, ainda dá tempo de conferir os longas Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado, Luiz Melodia: No Coração do Brasil e Aqui, que seguem em exibição na sala.