Foragido da Justiça que ameaçava matar a ex morre após confronto em cemitério de Goiânia: “já moro com o capeta”

Em áudio enviado à mulher, suspeito teria dito que tinha o poder de ficar invisível para observá-la

Natália Sezil - 04 de março de 2025

Bombeiros prestaram os socorros, mas óbito foi confirmado no local. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) dentro do Cemitério Santana, no Setor Campinas, região Centro-Oeste de Goiânia, durante a madrugada desta terça-feira (04).

Ele foi identificado como Valdir Fernandes Costa, que era foragido da Justiça desde o final de fevereiro, quando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) emitiu um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Ele já usava tornozeleira eletrônica.

Além disso, o homem também estaria ameaçando a ex-companheira, em Goiânia. Por meio de um áudio, o suspeito teria dito que “ficaria invisível para ela” e conseguiria ver quem saía e quando saía da casa da mulher, utilizando palavras de terror.

“Eu posso chegar e arrancar a tua cabeça se eu quiser. Mas não fica com medo que eu não vou fazer isso hoje. Eu vou estudar, eu sei fazer as coisas certinhas”, teria dito em um trecho da mensagem.

E continuado: “o dia que você me descobrir mesmo, você vai saber o que eu sou. Eu sou tão doce, doce como a morte”. Em outro momento do áudio, ele teria afirmado que “já moro com o capeta. Já moro no meio do cemitério”.

Diante das ameaças, a Polícia Militar (PM) foi acionada e tomou conhecimento da localização do homem, que estava escondido entre as lápides do cemitério. Uma troca de tiros teria tido início assim que a Força Tática se deslocou ao local.

Ferido pelos disparos, o suspeito precisou de socorro do Corpo de Bombeiros, que esteve na ocorrência. Apesar disso, a morte foi confirmada ainda no local.

Por isso, o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado, bem como a Perícia Criminal, para tomar as devidas providências.

