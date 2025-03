Motorista bêbado que tentou matar PRF em Anápolis acabou se dando muito mal

Homem tentava acertar policial rodoviário federal em um poste quando acidente aconteceu

Natália Sezil - 04 de março de 2025

Carro capotou próximo à Base Aérea de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O que poderia ter sido uma abordagem comum da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com um carro capotado e tentativa de lesão corporal, por parte de um motorista embriagado, nesta terça-feira de Carnaval (04). O caso aconteceu na BR-414, próximo à Base Aérea de Anápolis.

A situação teria começado quando um condutor, de 33 anos, que vinha no sentido Planalmira/Anápolis percebeu um bloqueio policial na rodovia e parou em uma estrada rural. Diante disso, um policial teria ido até o veículo para abordar o homem.

Ao chegar perto, entretanto, teria notado que ele estava se preparando para “arrancar” o carro, resistindo à ordem policial. A reação do agente foi entrar pela janela do veículo, na tentativa de puxar o freio de mão.

Nesse momento, o homem acelerou, de modo que o policial ficou com metade do corpo pendurado para fora do carro. O motorista teria ido em direção a um poste, em alta velocidade, na intenção de acertar o PRF contra o objeto.

Percebendo o que aconteceria em seguida, o agente saltou do veículo. Já o condutor tentou se desviar do poste, colidiu com uma árvore e capotou o carro.

Ao socorrer o motorista, a equipe da PRF notou sinais de embriaguez por conta da fala alterada, dificuldade de equilíbrio, pupilas dilatadas, além do forte odor de álcool.

O condutor ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter ingerido uma garrafa de conhaque e uma “pinga das mais baratas”.

Após receber os primeiros socorros, ele foi conduzido a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

