Motorista parada em blitz faz o que muitos não teriam coragem

Cena foi gravada pela própria condutora e ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações

Anna Júlia Steckelberg - 04 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

A empreendedora Paula Heitor, de 32 anos, passou por uma experiência inusitada que viralizou nas redes sociais. No último dia 22, enquanto dirigia pelo centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, foi parada em uma blitz da Polícia Militar (PM).

O que poderia ser motivo de preocupação para muitos, para ela foi um momento de empolgação e realização de um sonho.

Paula tirou sua carteira de motorista em outubro do ano passado e, desde então, dirigia com o documento provisório.

No dia 21 de fevereiro, recebeu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva e, no dia seguinte, foi abordada na blitz.

“Eu estava vindo da casa do meu irmão quando passei pela Praça da Matriz. Dei a primeira volta, vi a blitz, mas não fui parada. Então, dei a volta de novo, passei a segunda vez e deu certo. Fui parada”, contou a empreendedora.

O motivo por trás do sonho inusitado

Mas por que alguém desejaria ser parado em uma blitz? A resposta tem a ver com um episódio marcante da vida de Paula. Aos 19 anos, ainda sem carteira de motorista, ela dirigia o carro do pai e acabou sendo abordada por policiais.

Como não possuía habilitação, seu pai foi multado.

“Já fui parada uma vez sem carteira e veio a multa. Então, queria muito parar estando com tudo certinho! Fiquei um ano com a provisória, vivia com medo de qualquer problema, não pegava estrada… Então, quando eu vi a blitz, quis parar! Eu fiz o vídeo para mandar para o meu esposo e o meu pai”, explicou.

Durante a abordagem, os policiais foram profissionais, mas também entraram na brincadeira. Eles chegaram a dizer que, se ela passasse por lá novamente, poderiam pará-la outra vez.

“Eles foram muito profissionais, muito educados. E brincaram, falaram que eu podia voltar que eles me paravam de novo. Até tiramos uma foto! Eles disseram que nunca viram ninguém com sonho de ser parado em uma blitz”, relatou Paula.

Vídeo viral e alerta sobre o trânsito

O momento registrado pela mãe de Paula viralizou nas redes sociais.

O vídeo foi compartilhado por uma amiga policial na página do Batalhão de Polícia da região e, somando as visualizações nas redes sociais e em sites de notícias locais, ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações.

“O legal é que tem gente me mandando direct dizendo que sempre sonhou em ser parado, que tem carteira há muitos anos e nunca passou por isso, e que eu realizei um sonho de muita gente. Não imaginei isso”, comentou Paula.

O Terceiro Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, responsável pela blitz, aproveitou o sucesso do vídeo para compartilhar a história de forma bem-humorada e reforçar um importante alerta sobre a regularização da habilitação.

“Quem nunca quis passar por isso em uma blitz de trânsito? Kk Um vídeo descontraído e também educativo. Parabéns à condutora Paula Heitor por estar em dia com suas obrigações. No trânsito, o motorista não possui somente direitos, mas também deveres, assim é importante respeitar as leis de trânsito para uma direção mais segura”, destacou o batalhão.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro

A Polícia Militar ainda aproveitou a repercussão para relembrar algumas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sobre dirigir sem habilitação.

Dirigir sem CNH : O artigo 309 do CTB estabelece que conduzir veículo sem permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, pode resultar em detenção de seis meses a um ano ou multa. A infração é considerada gravíssima , com penalidade de R$ 880,41 , além da retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

: O artigo 309 do CTB estabelece que conduzir veículo sem permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, pode resultar em ou multa. A infração é considerada , com penalidade de , além da retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Dirigir sem portar CNH: Caso um motorista habilitado seja parado sem o documento físico, mas esteja regularmente cadastrado no sistema, a infração é de nível leve, com multa de R$ 88,38 e três pontos na carteira. O veículo pode ser retido até a apresentação do documento.

Para evitar problemas, a Polícia Militar lembra que o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) pode ser utilizado para apresentação da versão digital da CNH em abordagens.