Como conseguir desconto no IPTU em Aparecida de Goiânia

Imposto pode ser quitado a vista com abatimento no valor ou de forma parcelada

Davi Galvão - 05 de março de 2025

Prefeitura disponibiliza carnês para pagamentos com 15% de descontos. (Foto: Reprodução / Governo de Goiás)

Os aparecidenses que desejam garantir o desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana (ITU) tem até o final do mês para efetuarem o pagamento do tributo.

Isso porque, com o intuito de aliviar os encargos, é oferecido um desconto de 15% para pagamento à vista, para todos que conseguirem quitar o imposto até o dia 31 de março.

Aos cidadãos que decidirem parcelar, o limite é em até 10 vezes, mas é importante reforçar que nesta modalidade o valor não sofre qualquer abate.

Os contribuintes do município já podem obter e imprimir o documento diretamente do site da Prefeitura, com os pagamentos sendo realizado por meio das plataformas digitais como internet banking e Pix ou então em bancos autorizados e casas lotéricas.

Aqueles que optarem pelo atendimento presencial deverão se dirigir a um dos Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da prefeitura ou unidades do Vapt-Vupt.

Confira abaixo os locais do SAC:

Unidade Vapt – Vupt – Admar Otto – Buriti Shopping – Endereço: Avenida Rio Verde Qd. 102 Lt.000A Vila São Tomaz CEP;

Unidade Vapt – Vupt – Garavelo – Endereço Av. igualdade lote 18/19 Aparecida de Goiânia;

Unidade SAC– Centro – Endereço: Rua Antônio Barbosa Sandoval, 300 – Setor Central;

Unidade SAC – Cidade Administrativa – Endereço: Rua Gervasio Pinheiro Qd. Apm Lt. Apm Residencial Solar Central Park, Cidade Administrativa Maguito Vilela;

Unidade SAC– Cidade Livre – Endereço Avenida Atlântida Qd 037, Bairro Independência;

Unidade SAC – Parque Flamboyant – Endereço Praça Céu das Artes Deputado João Natal, Avenida Bela Vista;

Unidade SAC – Parque Veiga Jardim – Endereço AV. Desembargador Eládio Amorim Qd Área Lt 0007 (Frente Terminal Veiga Jardim). Veiga Jardim;

Unidade SAC – Polo Empresarial – Associação – Endereço: Associação das Empresas Sediadas no Polo Empresarial Goiás – Rua 01 Qd 003 Lt 0002 Polo Empresarial Goiás.

Unidade SAC – Vila Brasília – Endereço: Avenida São Paulo Qd 042 Lt 0014 sala 01 Jardim das Esmeraldas.

