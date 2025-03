Mulher de 53 anos é morta pelo ex-namorado na porta de casa no centro de SP

Suspeito fugiu do local do crime e ainda não foi localizado

Folhapress - 05 de março de 2025

Elaine Domenes de Castro foi baleada três vezes na porta de casa. (Foto: Reprodução)

FRANCISCO LIMA NETO – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma mulher de 53 anos foi morta pelo ex-namorado no centro de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (5). Ela vinha sendo ameaçada e tinha medida protetiva contra ele, segundo a polícia.

O suspeito não foi preso até o momento.

O crime aconteceu por volta de 1h20, na alameda Ribeiro da Silva, no bairro Campos Elíseos, em frente à casa em que Elaine Domenes de Castro morava com os filhos.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os filhos de Elaine afirmaram em depoimento que o ex-namorado da mãe não aceitava o fim do relacionamento. Ela já tinha sido ameaçada e agredida pelo suspeito e tinha uma medida protetiva contra ele por agressões anteriores, de acordo com a pasta da segurança.

Na últimas semanas, de acordo com o relato dos filhos, o ex-namorado vinha perseguindo Elaine e tomou o celular dela como forma de obrigá-la a retirar a medida protetiva.

Com a justificativa de devolver o aparelho, ainda de acordo com depoimento dos filhos, o ex-namorado marcou um encontrou com Elaine nesta terça (4).

Eles saíram juntos e, ao descer do carro do ex-namorado na porta de casa, Elaine foi atingida por três disparos. Segundo os filhos, imagens de câmeras de segurança registraram o crime e foram entregues à polícia.

Após ouvirem os disparos, os filhos saíram de casa e encontraram a mãe ferida na calçada. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas os socorristas constataram a morte de Elaine.

O suspeito fugiu do local do crime.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como feminicídio na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)-Centro, que prossegue com as investigações e realiza diligências para localizar o suspeito.