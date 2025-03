Robô bateu em populares na China e precisou ser reiniciado para evitar tragédia

A China presenciou uma cena digna de ficção científica durante o Festival de Gala da Primavera, quando um robô humanoide perdeu o controle e avançou contra visitantes durante uma exibição.

Um vídeo feito no local registrou o momento em que o incidente acontece. Antes do “surto” da máquina, é possível ver que os chineses presentes apenas acenam para ela, felizes.

Apesar disso, logo em seguida, o robô começa a ultrapassar a barreira de proteção e tenta dar uma cabeçada em um homem, assustando quem presencia a ação.

O ataque só termina quando seguranças do evento reiniciam o sistema da máquina, para contê-la antes que algo pior acontecesse. A rápida ação garantiu que ninguém se ferisse.

A cena viralizou nas redes sociais e trouxe diversos questionamentos à tona. Enquanto alguns internautas compararam o ocorrido ao filme “O Exterminador do Futuro”, outros refletiram diretamente sobre a segurança dos robôs humanoides.

