Como evitar que as unhas quebrem com uma dica caseira

Vamos aprender agora a evitar essa experiência que é universal na vida de todo mundo

Magno Oliver - 06 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@stealthelook)

Só quem já passou pela situação de ter a unha quebrada vai entender a dor e angustia que esse sentimento causa, não é mesmo?

E como nenhuma experiência tem sido individual na sociedade, sempre que ela chega a um comprimento bacana, algum acidente ou ação que fazemos acabam quebrando a unha.

Dessa forma, é comum pessoas com estrutura de unhas mais frágeis, enquanto que outras possuem elas bastante resistentes a ações que provoquem quebra ou danos. Como evitar e proteger as unhas desse risco?

Unhas quebradiças são um problema comum para muita gente, principalmente as mulheres. Mas calma e saiba que há soluções simples e eficazes para fortalecer as unhas e evitar que quebrem.

De acordo com as manicures especializadas no assunto, o primeiro passo para fortalecer suas unhas é fazer hidratação constante.

Você pode investir em bons óleos naturais, como o óleo de coco, por exemplo. Ele vai hidratar profundamente tanto as unhas quanto as cutículas. Para isso, aplique um pouco e massageie as áreas diariamente.

Outro óleo potente e eficaz é o óleo de rícino. Ele tem ácidos graxos que ajudam a nutrir e fortalecer o casco. Aplique ele diretamente, também, e deixe agir por 10 minutos.

Já os nutricionistas reforçam que uma boa e equilibrada alimentação ajuda no fortalecimento da base e cutículas. Inclua alimentos ricos em biotina nas refeições, como ovos e abacates.

A biotina é uma vitamina que ajuda a fortalecer a queratina, substância responsável pela estrutura das unhas. Com o tempo, ela pode fazer suas unhas crescerem mais saudáveis.

Outra dica importante é manter as unhas longe dos produtos de limpeza. As unhas mais longas, por exemplo, são mais suscetíveis a impactos e traumas. Use luvas de proteção para manusear itens de limpeza.

Manter as unhas curtas e passar bases fortalecedoras também ajuda bastante a mantê-las intactas.

