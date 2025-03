Mãe e filha têm infeliz surpresa enquanto procuravam kitnet em Anápolis

Vítimas ainda foram surpreendidas com atitude 'gentil' durante o acontecido

Thiago Alonso - 06 de março de 2025

Caso aconteceu na Avenida A, no bairro Cidade Jardim. (Captura/Google Street View)

Mãe e filha tiveram uma infeliz surpresa na noite desta quarta-feira (05), enquanto procuravam uma kitnet para alugar no bairro Cidade Jardim, região Norte de Anápolis.

Na ocasião, as duas passavam pela Avenida A quando avistaram um imóvel que estava disponível para aluguel. Diante disso, elas pararam em frente à fachada e apontaram o celular para tirar uma foto.

Neste momento, dois homens em uma motocicleta pararam bem ao lado delas e ameaçaram um assalto, xingando-as e ordenando que entregassem o celular.

A mulher, no entanto, explicou aos suspeitos que ela não tinha nenhum smartphone, instante em que a dupla se dirigiu à filha, que segurava um iPhone X.

Antes de entregar, no entanto, a jovem, de 22 anos, solicitou aos supostos criminosos se ela poderia pegar a carteira de identidade que estava na capa do aparelho.

Logo os suspeitos atenderam ‘gentilmente’ o pedido da vítima, entregando o documento e fugindo do local em seguida.

Diante de tal situação, mãe e filha se dirigiram até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde registraram o ocorrido. Agora, caberá as autoridades competentes as devidas investigações acerca do crime.

