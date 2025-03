6 curiosidades sobre os monumentos mais visitados do mundo

Cada um desses monumentos possui detalhes fascinantes que vão muito além da sua grandiosidade e importância histórica

Pedro Ribeiro - 07 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/pixabay)

Muitos monumentos históricos carregam curiosidades incríveis.

Esses lugares por si só já mexem com a nossa imaginação, afinal, cada pedra, cada detalhe arquitetônico e cada tradição envolvida possuem segredos a serem revelados.

Se você é apaixonado por viagens, história ou simplesmente adora aprender fatos curiosos, vai gostar de conhecer alguns dos mistérios mais fascinantes desses locais.

6 curiosidades sobre os monumentos mais visitados do mundo

1. Torre Eiffel

Hoje símbolo da França, a Torre Eiffel não foi bem recebida quando foi inaugurada, em 1889.

Muitos artistas e intelectuais da época a consideravam feia e desnecessária.

No entanto, o tempo provou o contrário: atualmente, é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo.

2. Estátua da Liberdade

Talvez você não saiba, mas originalmente, a Estátua da Liberdade tinha uma cor amarronzada, já que foi feita de cobre.

Com o tempo, a oxidação fez com que adquirisse o tom esverdeado que conhecemos hoje.

Esse processo demorou cerca de 20 anos para acontecer!

3. Coliseu

Você já deve saber que o Coliseu, em Roma, era o palco de diversas lutas entre os gladiadores.

No entanto, ele também foi palco de batalhas navais simuladas! Dá para acreditar?

Pois bem, para isso ser possível, os romanos enchiam a arena com água e reproduziam confrontos marítimos.

4. Muralha da China

Apesar do que muitos acreditam, a Grande Muralha da China não é visível a olho nu do espaço.

Isso porque sua coloração e formato a fazem se misturar à paisagem.

Mas isso não diminui sua imponência: ela tem mais de 21 mil km de extensão!

5. Cristo Redentor

O Cristo foi construído inteiramente em concreto armado e revestido com pedra-sabão.

Um detalhe interessante é que as 50 peças do rosto e as oito das mãos foram fabricadas em Paris e enviadas ao Brasil de forma semelhante a um quebra-cabeças, com numeração em cada parte.

A montagem dos mosaicos envolveu uma grande parte da população local da época.

6. Taj Mahal

O Taj Mahal, na Índia, é uma das construções mais impressionantes do mundo.

Mas você sabia que sua cor muda conforme a luz do dia?

Pela manhã, ele parece rosado; à tarde, branco brilhante; e à noite, pode adquirir tons dourados sob a luz da lua.

