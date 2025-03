Confusão se forma após motorista causar acidente na saída para Nerópolis

Vídeos feitos no local mostram acusações que sucederam a colisão entre veículos

Da Redação - 07 de março de 2025

Acidente aconteceu na altura do bairro Jardim Santa Cecília, na saída para Nerópolis. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito acabou causando confusão no trecho da GO-080, na altura do bairro Jardim Santa Cecília, na estrada que sai de Anápolis para Nerópolis, na noite desta sexta-feira (07).

Dois carros e uma motocicleta estiveram envolvidos em uma colisão, após a motorista de um Fox Vermelho entrar na pista.

Com o impacto, o motociclista foi derrubado e sofreu uma fratura na perna. Diante do acidente, a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Vídeos feitos no local mostram o momento em que a condutora do Fox está do lado de fora do veículo, gritando com os demais envolvidos.

É possível ver que ela chega a empurrar alguém durante a confusão. Enquanto isso, a pessoa que grava alega que ela está bêbada – e que, por isso, deve ser presa.

O motociclista ferido já recebeu atendimento. O Portal 6 apurou que a PM já foi mobilizada no local para tomar as devidas providências.

O caso ainda deve ganhar novos desdobramentos.