Fernanda Torres curte férias após campanha do Oscar

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Fernanda Torres, 59, avisou que, após a maratona de divulgação de “Ainda Estou Aqui”, só iria pensar em descansar -e descansar. Nesta sexta-feira (7), a atriz provou que está cumprindo direitinho sua meta. Em um vídeo publicado no Instagram, ela aparece tomando uma chuveirada em meio à natureza. “Descanso da guerreira”, escreveu na legenda a intérprete de Eunice Paiva no longa de Walter Salles, vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Estrangeiro.

Com apenas uma hora no ar, o post de Fernanda já havia ultrapassado 290 mil curtidas e mais de 13 mil comentários. Nas imagens, a atriz se refresca e dança ao som de “Three Little Birds”, de Bob Marley & The Wailers, no trecho: “Não se preocupe, porque cada pequena coisa vai dar certo”.

Fernanda fez história ao conquistar, em janeiro, o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama, tornando-se a primeira brasileira a levar a estatueta.

A atriz recusou o convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para participar do desfile das Campeãs no sábado (8), na Sapucaí, conforme noticiado pela reportagem.