Jovem de Goiânia morre misteriosamente após voltar do Carnaval

Vítima foi internado com vários hematomas e apresentando confusão mental

Paulo Roberto Belém - 07 de março de 2025

Jovem morreu na UPA do bairro Goiá (Foto: Captura/Facebook)

Um jovem, de 26 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (07), após passar dois dias internado na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Goiá, em Goiânia, sendo que foi levado à unidade na quarta-feira (05), com vários hematomas e sob a suspeita de estar entorpecido.

A vítima teria chegado de Anicuns, onde teria passado o período de carnaval. A Polícia Militar (PM) foi acionada para ir até a UPA, sendo que os miliares foram informados que as lesões pelo corpo poderiam ter sido causadas por agressões.

Foi dito a eles, que o jovem estava confuso mentalmente no momento da internação e que, depois de um tempo, devido a evolução do quadro de saúde, ele foi entubado. Entretanto, teve duas paradas cardíacas, as quais o processo de reanimação não conseguiu reverter.

O pai da vítima, que estava na unidade hospitalar, foi orientado a procurar a Polícia Civil (PC) para registrar o óbito, supostamente por conta do que teria sofrido nas festividades.

Na delegacia, ele confirmou que o estado em que o jovem voltou do carnaval, detalhando que suspeitava de queda de marquise ou de agressão. Além disso, pelo estado de confusão mental, ele suspeita que houve uso excessivo de drogas.

As informações foram recebidas pelos agentes que devem abrir um procedimento para investigar o que pode ter causado a morte do rapaz.

