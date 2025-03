Mulher investiga motivo de desaparecimento do inquilino em Anápolis e se depara com o pior

Último contato entre eles teria acontecido quase um mês antes da visita

Natália Sezil - 07 de março de 2025

UTI Móvel do SAMU em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Ao estranhar o sumiço do inquilino por diversos dias e procurar saber o que tinha acontecido, a proprietária de uma casa no bairro Itamaraty, em Anápolis, se deparou com o pior.

Eder Souza Santos, de 36 anos, foi encontrado morto dentro da residência, na tarde desta sexta-feira (07). Ele era natural da Bahia.

A visita teria acontecido mais de 20 dias após o último contato trocado entre eles, algum tempo depois que o homem parou de comparecer ao trabalho. Ao chegarem na residência, os visitantes precisaram pular o muro.

Após entrarem, eles teriam se deparado com o corpo em cima da cama, já em estado avançado de decomposição e com um forte odor, que havia atraído moscas.

Diante da cena, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

A estimativa da equipe de socorristas é de que o óbito tenha acontecido há cerca de 20 dias, aproximadamente no período em que os contatos cessaram.

A área foi isolada, e a Polícia Científica esteve no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que deve realizar exames e tomar as devidas providências.

O caso fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

