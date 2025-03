Justiça manda leiloar prédio do Colégio Órion em Anápolis

Unidade de ensino pertence ao ex-prefeito Roberto Naves

Samuel Leão - 08 de março de 2025

Colégio Órion está sendo leiloado em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O prédio onde funciona o Colégio Órion, no bairro Jundiaí, será leiloado por determinação da Justiça.

A instituição pertence ao ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), e a deputada estadual Vívian Naves (PP).

Avaliado em R$ 5,8 milhões, o imóvel terá lance inicial de R$ 2,9 milhões e será disponibilizado para arremate no dia 20 de março, às 14h, no site www.leiloesjudiciaisgo.com.br. O leiloeiro responsável é Álvaro Sérgio Fuzo, da empresa Álvaro Leilões.

Mesmo com a decisão judicial, o Colégio Órion segue em funcionamento no local. Caso o imóvel seja arrematado, a continuidade das atividades da instituição no prédio dependerá das decisões do novo proprietário.

Caso o bem não seja arrematado na primeira tentativa, um novo leilão ocorrerá no mesmo dia, às 16h.