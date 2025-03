SP confirma primeiro caso de nova cepa de Mpox no Brasil

Paciente é uma mulher de 29 anos que teve início dos sintomas em 16 de fevereiro.

Folhapress - 08 de março de 2025

Uma das aparências de quem tem Mpox (Foto: Captura/Youtube)

(FOLHAPRESS) – A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou, nesta sexta-feira (7), o primeiro caso da cepa Clado Ib do vírus Mpox no país. A paciente é uma mulher de 29 anos que teve início dos sintomas em 16 de fevereiro.

Segundo a secretaria, a mulher é moradora da região metropolitana de São Paulo e teve contato com uma pessoa vinda da República Democrática do Congo, país onde a cepa circula como endemia.

A paciente está internada em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e, segundo a pasta, apresenta boa evolução do quadro.

O caso foi notificado ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para Mpox do Ministério da Saúde, segundo a SES. A pasta diz ainda monitorar o cenário epidemiológico da doença no estado e que todas as unidades de saúde seguem protocolos técnicos de vigilância, testagem e acompanhamento dos casos.

No último ano, o estado de São Paulo registrou 1.126 casos de Mpox, mas nenhum óbito. Já em 2025, até esta sexta-feira, foram confirmados 115 casos.

A transmissão da doença acontece por contato próximo à áreas lesionadas, fluídos corporais, sangue ou mucosas de pessoas que estão infectadas. Objetos compartilhados também podem transmitir o vírus.

Dentre os principais sintomas de Mpox estão manifestações cutâneas em qualquer parte do corpo, podendo estar ou não associadas a febre, fraqueza, linfonodos inchados, dores musculares, nas costas, de cabeça, de garganta, congestão nasal e tosse.

Para prevenir contra a Mpox, o indicado é lavar frequentemente as mãos com sabão e fazer o uso de álcool em gel. Em casos de suspeita ou confirmação da doença, o indicado é manter o isolamento imediatamente.