Idoso morre após sofrer acidente enquanto trabalhava, em Anápolis

Vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos

Beatriz Bueno - 09 de março de 2025

O acidente ocorreu a uma altura superior a três metros (Foto: Reprodução)

Na tarde deste domingo (09), um homem de 61 anos, morreu após cair de uma árvore enquanto cortava um pé de manga no Conjunto Habitacional Filostro Machado, em Anápolis.

A vitima se acidentou após cair de uma altura de cerca de três metros.

O homem foi encontrado inconsciente em estado grave, apresentando sangramentos na face devido ao impacto da queda.

Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros, encaminhando o idoso para uma unidade de saúde, porém ele não resistiu os ferimentos.

As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente.

