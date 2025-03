Adolescente de Rio Verde sai para andar de bicicleta e é encontrado morto dois dias depois

Menor teria saído da casa, em Rio Verde, dizendo ao irmão mais novo que voltaria logo

Paulo Roberto Belém - 10 de março de 2025

Corpo do menor foi localizado na manhã desta segunda-feira (10) (Foto: Divulgação)

Terminou de forma trágica o desaparecimento de um adolescente, de 14 anos, em Rio Verde, Sudoeste do estado, que ao sair de casa na manhã do último sábado (08) teria dito ao irmão menor que iria “ali e que voltaria antes do meio-dia”.

Sendo procurado deste a tarde daquele dia, o corpo de Wellington Maciel de Souza foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10) no Setor Industrial, já em processo de decomposição.

No dia em que teria sumido, o pai do menor informou que havia deixado Wellington e o irmão, de 08 anos, em casa e que percebeu pelas câmeras instaladas na residência o sumiço do garoto.

Ele teria esperado até à tarde do sábado (08) que o adolescente retornasse, mas com isso não acontecendo, procurou a Polícia Civil (PC) para denunciar sobre a situação, já com a informação de onde o filho teria sido avistado no bairro Reserva do Parque.

O pai, inclusive, foi até esse local, tendo perguntado a crianças que estavam na rua, sendo que uma delas lhe informaram que teria visto o menor parado em uma bicicleta na beira de uma rodovia suado, parecendo estar cansado.

Entretanto, a informação do encontro do cadáver de Wellington frustrou as expectativas de encontrá-lo com vida. Agora, está a cargo da Polícia Civil (PC) comandar as investigações que esclareçam as causas da morte do adolescente, com a informação inicial de que ele era portador de doença genética.

