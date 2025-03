Bilheteria global de ‘Ainda Estou Aqui’ chega a R$ 200 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de melhor filme internacional, continua faturando: uma semana após a cerimônia da Academia, o longa atingiu o marco de R$ 202,4 milhões de bilheteria nos 12 países onde está sendo exibido nos cinemas. Os dados são da plataforma IMDb Pro.

Grande parte da receita de bilheteria vem do Brasil, que teve R$ 112,4 milhões de bilheteria. Outros países, como Estados Unidos, França, Portugal, Itália e Reino Unido somam, aproximadamente, R$ 70 milhões.

O longa de Walter Salles -também indicado a melhor filme e melhor atriz, com Fernanda Torres- também venceu o prêmio de melhor roteiro, no Festival de Veneza, e melhor atriz no Globo de Ouro, com Torres.

Confira abaixo a lista, do maior ao menor valor, a bilheteria aproximada de “Ainda Estou Aqui” nos cinemas:

– Brasil – R$ 112,4 milhões

– Estados Unidos – R$ 33,4 milhões

– França – R$ 12,69 milhões

– Portugal – R$ 10,8 milhões

– Itália – R$ 6,7 milhões

– Reino Unido – R$ 6,2 milhões

– Espanha – R$ 2,6 milhões

– México – R$ 1,9 milhões

– Austrália – R$ 605,6 mil

– Colômbia – R$ 432,6 mil

– Nova Zelândia – R$ 318,4 mil

– Eslováquia – R$ 13,8 mil