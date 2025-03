Bombeiros controlam fogo, mas cachorrinho não sobrevive a incêndio no Residencial Village Cardoso

Ação do Corpo de Bombeiros foi rápida, mas animal foi vítima das chamas

Natália Sezil - 10 de março de 2025

Incêndio aconteceu em sala de apartamento no Residencial Village Cardoso. (Foto: Reprodução)

O incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira (10), no Residencial Village Cardoso, no Bairro Jundiaí, em Anápolis, deixou como vítima um cachorro, que estava no apartamento no momento das chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 15h, realizando uma ação rápida na residência, que fica no terceiro andar do prédio.

Ao chegarem no local, os militares encontraram a porta já arrombada, com as chamas concentradas na sala do apartamento, de modo que diversos móveis foram atingidos pelo fogo.

No momento da ação, todo o bloco já se encontrava tomado pela fumaça. Foram necessários 500 litros de água para conter o incêndio, seguido pelo procedimento de rescaldo, para evitar que novos focos aparecessem.

Entretanto, ainda não há indício sobre a origem das chamas. Uma investigação ainda deve apurar em que condições aconteceu o incêndio.

