Colisão entre navios causa incêndio com dezenas de feridos no Reino Unido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um navio-tanque carregando combustível de aviação para o Exército dos Estados Unidos foi atingido por um navio porta-contêineres ao largo do nordeste da Inglaterra nesta segunda-feira (10), provocando um incêndio e múltiplas explosões, forçando ambas as tripulações a abandonar o navio. Há dezenas de vítimas. As circunstâncias do choque entre as embarcações ainda são incertas.

O navio-tanque, que tem o potencial de transportar dezenas de milhares de toneladas de combustível de aviação, estava ancorado quando o navio porta-contêineres menor o atingiu em alta velocidade, rompendo seu tanque de carga e liberando combustível no mar.

Os bombeiros foram enviados ao local depois que o alerta foi dado às 9h48 locais (6h48 em Brasília). As embarcações envolvidas são o navio-tanque químico Stena Immaculate, com bandeira dos Estados Unidos, e o cargueiro Solong, de Portugal.

O petroleiro americano, fretado pela Marinha dos EUA, liberou combustível de aviação, de acordo com o grupo de logística dos EUA Crowley, que operava o navio.

Ao menos 32 pessoas foram levadas para a costa com ambulâncias para aguardar transporte ao hospital na cidade portuária de Grimsby, de acordo com o diretor executivo do Porto de Grimsby East. Os feridos chegaram em terra a bordo de três embarcações. O estado de saúde delas não foi informado.

As autoridades mobilizaram uma operação de emergência, com helicópteros, aeronaves, barcos salva-vidas e barcos com capacidade para combater incêndios para prestar socorro.

A Guarda Costeira do Reino Unido falou em “risco provável” de contaminação da água.

Segundo a BBC, a Stena Bulk, empresa sueca de transporte marítimo, confirmou que toda a tripulação do navio-tanque foi localizada. Imagens da emissora britânica mostraram pelo menos uma embarcação em chamas com nuvens de fumaça preta se elevando no céu cinzento.

A Royal National Lifeboat Institution, um serviço de barcos salva-vidas trabalhando na resposta de emergência, afirmou que várias tripulantes abandonaram as embarcações após a colisão.

O incidente ocorreu em um trecho de tráfego movimentado de navios ao longo da costa nordeste britânica.

O site Marine Traffic disse que o Stena Immaculate, com 183 metros de comprimento, estava ancorado ao largo de Immingham, nordeste da Inglaterra, quando foi atingido pelo Solong, com 140 metros de comprimento, que estava a caminho de Roterdã, na Holanda.

O gerente do Solong, Ernst Russ, não respondeu a um pedido de comentário.

Martin Slater, diretor de operações da Yorkshire Wildlife Trust, disse que a costa de East Yorkshire é lar de colônias protegidas e significativas de aves marinhas, incluindo papagaios-do-mar e alcatrazes, com muitos no mar antes da temporada de nidificação.

Um porta-voz do Greenpeace disse que a magnitude de qualquer impacto dependerá de vários fatores, incluindo a quantidade e o tipo de óleo transportado pelo navio-tanque, o combustível transportado por ambos os navios e quanto disso, se houver, entrou na água.

“As condições do mar e do tempo também serão importantes para determinar como qualquer vazamento se comporta.”