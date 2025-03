Empresário de Goianésia mata esposa e tira a própria vida logo depois

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu antes mesmo de chegar ao hospital

Thiago Alonso - 10 de março de 2025

Leila Portilho Cunha, de 51 anos, foi morta pelo marido Gilvan Veira de Oliveira. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um crime brutal chocou a população de Goianésia, na região Central de Goiás, após um homem assassinar a esposa e tirar a própria vida logo depois, dentro da própria casa, na madrugada desta segunda-feira (10).

Na ocasião, Gilvan Veira de Oliveira, que é um empresário do ramo de transporte de passageiros, desferiu mais de 20 golpes contra a companheira, Leila Portilho Cunha, de 51 anos.

Após o crime, o suspeito, conhecido na região como Gilvan Tur, ligou para um amigo em desespero, afirmando que “havia feito uma besteira”, pedindo a presença dele na residência.

Ao chegar ao local, o colega então começou a chamar no portão, mas sem receber nenhuma resposta, decidiu pular o muro e entrar na casa, momento em que se deparou com o imóvel completamente tomado por sangue e Gilvan enforcado com uma corda no pescoço.

Luta pela vida

A mulher, por sua vez, apesar de muito ferida, foi levada com vida por equipes do Corpo de Bombeiros, que a encaminharam às pressas até uma unidade de saúde da região.

Apesar disso, enquanto se dirigiram ao local, os bombeiros verificaram que a vítima possuía mais de 20 perfurações no do abdômen, dorso e tórax, a levando a uma parada cardiorrespiratória, sendo que Leila não resistiu e foi a óbito ainda na ambulância.

Agora, o caso deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC), que deve dar prosseguimento as investigações acerca do ocorrido.