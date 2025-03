Fraternidade e Ecologia Integral: o chamado para cuidarmos do planeta

Preservar a casa comum não é apenas uma necessidade, é um compromisso com a harmonia da criação

Antônio Gomide - 10 de março de 2025

(Foto: Divulgação)

Todos os anos, a Campanha da Fraternidade nos convida a olhar para o mundo com mais atenção e compromisso. Em 2025, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nos traz um apelo profundo à consciência e à ação: “Fraternidade e Ecologia Integral”, inspirado na passagem bíblica de Gênesis 1, 31: “Deus viu que tudo era muito bom”.

Essa mensagem nos lembra que a criação é um dom precioso e que cabe a nós protegê-la com responsabilidade e amor.

O vento fresco das manhãs, o brilho do sol que aquece a terra, as águas que nutrem e sustentam a vida – tudo ao nosso redor reflete a generosidade do Criador. A natureza nos acolhe com abundância, e o que podemos oferecer em troca? O cuidado com o meio ambiente é, antes de tudo, um ato de gratidão e respeito.

O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si’, nos ensina que “tudo está interligado”. Cada ação em favor do planeta reverbera no presente e molda o futuro. Quando protegemos o meio ambiente, protegemos também a vida, a dignidade humana e as próximas gerações. Preservar a casa comum não é apenas uma necessidade, é um compromisso com a harmonia da criação.

Nesta segunda-feira (10), tivemos a honra de promover a sessão solene em homenagem à Campanha da Fraternidade 2025 na Assembleia Legislativa de Goiás e de participar da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente.

Esse espaço de diálogo reforça a importância de unirmos forças pela sustentabilidade. Falar de ecologia integral é falar de qualidade de vida, de respeito à biodiversidade e de desenvolvimento responsável. Equilibrar progresso e preservação não só é possível, como essencial para garantir um futuro sustentável.

No Brasil e em Goiás, o impacto das mudanças climáticas é cada vez mais evidente. Secas prolongadas, chuvas intensas e desastres ambientais trazem prejuízos à agricultura, ao abastecimento de água e à qualidade de vida da população.

Para enfrentar esses desafios, é fundamental unir esforços entre a sociedade civil, os governos e as instituições religiosas.

A Campanha da Fraternidade 2025 nos impulsiona a agir pela preservação ambiental, unindo fé e compromisso. Mas esse cuidado é de todos. Quando religiões, governos e sociedade colaboram, criamos uma corrente de transformação que garante um futuro sustentável para as próximas gerações.

Que essa Campanha nos motive a enxergar o mundo com um olhar de cuidado e transformação. Se cada um fizer a sua parte, juntos podemos construir um presente e um futuro mais justos e sustentáveis.

Que São Francisco de Assis, patrono da ecologia e exemplo de amor à vida, nos guie nessa caminhada de renovação e fraternidade. Paz e bem!