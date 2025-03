Morre Choi Wheesung, cantor sul-coreano do gênero k-pop, aos 43 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor sul-coreano Choi Wheesung, conhecido apenas como Wheesung, de 43 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Seul, nesta segunda-feira (10). A informação é do Yonhap News. A causa da morte ainda está sendo investigada.

Wheesung teve um papel fundamental no movimento de expansão do k-pop no final dos anos 1990, ao integrar ao gênero musical sonoridades semelhantes ao R&B e às tradicionais baladas coreanas. Ele desenvolveu os seus primeiros álbuns com a gravadora YG Entertainment, entre os quais se destacaram títulos como “Like a Movie” e “It’s Real”, sucessos que projetaram a sua influência sobre outros artistas.

Por volta de 2010, o artista adotou o pseudônimo “Realslow”, sob o qual reconquistou certa popularidade por músicas como “Special Love”, “Hearstore Story” e “They Are Coming”. Esses e outros hits ganharam bastante fama durante o momento de expansão global do k-pop, e trouxeram o repertório do cantor a um novo público.

Nos últimos anos, Wheesung voltou aos holofotes por conta de uma série de escândalos envolvendo o uso de drogas, especialmente o analgésico propofol, cujo uso justificativa em função de uma fratura nas costas. Em 2021, ele foi condenado a um ano de prisão pela posse e uso recreativo de drogas.

O período após o cumprimento da sentença foi marcado principalmente por seu retorno às apresentações ao vivo. O cantor iria se apresentar neste sábado (15), ao lado do colega KCM, na cidade de Daegu, na Coreia do Sul.