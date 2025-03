Prefeitura de Goiânia define prazo para instalar novos radares de velocidade; saiba onde

Medida faz parte de projeto para fiscalizar 604 pistas na capital

Paulino Henjengo - 10 de março de 2025

Radar de limite de velocidade (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), anunciou que a partir deste mês de março, deve dar uma “acelerada” na implementação de novos radares de fiscalização eletrônica na cidade.

Segundo a pasta, estão previstas as instalações de 13 novos pontos na Região Sul (região gerida pelo Consórcio Anhanguera) e 22 na Região Norte (sob responsabilidade do Consórcio Fiscaliza Gyn).

Atualmente, 51 pontos já receberam os equipamentos, cobrindo um total de 89 pistas monitoradas na capital.

Existem alguns locais onde os radares já estão em operação, porém em fase de teste. Entre eles estão as Avenidas Mutirão, localizado no Setor Bueno e Setor Marista; Castelo Branco, no Setor Oeste; Universitária no Setor Leste Universitário; Vera Cruz, no Jardim Guanabara; e a Laguna, que fica no Parque Amazônia.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é cobrir um total de 604 faixas em até seis meses, reduzindo o prazo contratual inicial de 12 meses.

O valor total do contrato de licitação para a implementação do sistema de fiscalização eletrônica é de R$ 242,8 milhões, que deverão ser gastos ao longo dos próximos cinco anos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!