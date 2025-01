Novos radares já começam a ser instalados em Goiânia; confira número de faixas

Previsão é que, até quarta-feira (08), a instalação chegue à Avenida Universitária

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2025

Radar de limite de velocidade (Foto: Divulgação)

Os novos radares de Goiânia começaram a ser instalados nesta semana, com os primeiros equipamentos posicionados na Avenida Perimetral com a CM-12, no Setor Cândida de Morais, sentido leste-oeste. A operação teve início na noite da segunda-feira (06), às 20h30, e seguirá exclusivamente durante o período noturno para evitar impactos no trânsito.

O projeto faz parte do cronograma estabelecido no Termo de Referência do Edital de Licitação. No total, está prevista a instalação de equipamentos de monitoramento em 602 faixas de tráfego na capital.

A previsão é que, até quarta-feira (08), a instalação chegue à Avenida Universitária. A gestão ressaltou ainda que cada radar será implementado individualmente devido à complexidade técnica do processo, que exige precisão e acompanhamento rigoroso.

Vale ressaltar que, após a desativação dos radares na Grande Goiânia, foi registrada uma diminuição de 35% no número de multas imputadas em setembro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

Cronograma

A implantação deve ocorrer ao longo de 12 meses – prazo estipulado pela licitação, que foi organizada em três lotes distintos: o primeiro abrange a região Sul de Goiânia, sob responsabilidade do Consórcio Anhanguera; o segundo, a região Norte, administrado pelo Consórcio Fiscaliza Gyn; e o terceiro lote inclui a criação de uma central de controle para monitoramento, novamente a cargo do Consórcio Anhanguera.

Antes da instalação definitiva, os radares passaram por testes técnicos entre os dias 25 e 28 de novembro de 2024. Todo o procedimento foi acompanhado por profissionais da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito, com resultados alinhados ao cronograma estabelecido.

Após a colocação de cada equipamento, será agendada uma perícia com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A aferição é essencial para garantir que os dispositivos estejam prontos para operar de forma eficiente. A expectativa é que cada radar esteja apto para fiscalização em até uma semana após a instalação.

Portanto, fica o alerta para os motoristas que circulam pela capital voltem a ter atenção aos famosos “pardais”, alvos de ódio por muitos, porém responsáveis pela manutenção da segurança em diversas vias.