Rápido Araguaia abre vagas na Grande Goiânia com plano de saúde, odontológico e vários outros benefícios

São 46 oportunidades com contratação imediata para quatro áreas de atuação na concessionária

Paulo Roberto Belém - 10 de março de 2025

Ônibus da empresa Rápido Araguaia. (Foto: Divulgação)

A Rápido Araguaia está com vagas abertas para contratação de 46 profissionais, de forma imediata, para quatro áreas de atuação na concessionária, que operacionaliza o transporte público coletivo de Goiânia e Rede Metropolitana.

As oportunidades estão distribuídas entre motoristas de ônibus, lanterneiro, eletricista, lavador de peças, controlador de tráfego e técnico em segurança do trabalho.

Outras ofertas são para jovem aprendiz, estagiário em Administração ou Contabilidade, mecânico, lanterneiro, auxiliar de eletricista, lavador de peças, assistente contábil, auxiliar de borracheiro e borracheiro, porteiro, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de escritório (PCD).

O canal dedicado para receber pedidos de análise curricular é o WhatsApp (62) 98523-0289. Por este número, também é possível esclarecer dúvidas sobre as vagas e as atribuições de cada.

Além dos salários, que variam que entre R$ 660,00 a R$ 2.837,37, a empresa tem atrativos interessantes, como vale-alimentação; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Wellhub (parceria com academias).

Medipreço (parceria com farmácias); Zenklub (com quatro sessões de terapias gratuitas inclusas por mês); Onze (previdência privada); convênios com universidades (universidade corporativa); e seguro de vida.

Se contratados, os interessados deverão atuar em três garagens da Rápido Araguaia em Goiânia, Jardim Presidente (Oeste), Jardim Santo Antônio (Sul), Chácara Mansões Rosa (Noroeste) e para a base de Inhumas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!