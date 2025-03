Vídeo viraliza após viatura bater em BMW usada por artistas durante gravação de clipe

Prefeitura de Cidade Ocidental alegou que agentes estavam atendendo ocorrência envolvendo possível tráfico de drogas na região

Paulino Henjengo - 10 de março de 2025

Viatura bate em BMW (Foto: Reprodução)

Um vídeo viralizou recentemente nas redes sociais, após mostrar uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) colidindo contra uma BMW usada por artistas durante a gravação de um videoclipe, no Lago Jacob na Cidade Ocidental, em Goiás.

O caso aconteceu neste sábado (08). O funkeiro Mateus Felipe, que estava na companhia de um amigo gravando o conteúdo, foi surpreendido pela automóvel, que chegou no local em alta velocidade e bateu no veículo que os artistas usavam.

Depois do ocorrido, o cantor divulgou um vídeo em sua rede social onde mostra todos os detalhes da ação. Na sequência, ele disse ainda que está correndo atrás de ajuda para não ficar no prejuízo.

Na mesma postagem, ele abordou também sobre o nível de preconceito que a sociedade apresenta sobre os artistas desse estilo musical.

“Os caras acham que todo mundo é bandido, como se estivéssemos oferecendo algum risco ou desrespeitando alguém. Artista não é bandido”, disse.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Cidade Ocidental, que se pronunciou por meio de uma nota, alegando que a equipe da GCM recebeu uma denúncia envolvendo um possível tráfico de drogas nas proximidades do Lago.

O documento informa ainda que a ação tinha que ser resolvida com a máxima agilidade possível, no intuito de coibir atividades ilícitas e proteger a comunidade local. Órgãos competentes da instituição estão apurando o caso.

Confira a nota na integra:

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Cidade Ocidental informa data de 08/03/2025, durante o deslocamento para atendimento de uma ocorrência envolvendo possível tráfico de drogas nas proximidades do Lago Jacob, uma viatura da Guarda Civil Municipal se envolveu em um acidente com um veículo particular que estava estacionado sobre a calçada, em área onde é proibida a circulação de veículos.

A equipe da GCM estava em pronto atendimento a uma denúncia, atuando com agilidade para coibir atividades ilícitas e proteger a comunidade local. Destacamos que todas as medidas administrativas e legais estão sendo adotadas, e os órgãos competentes foram acionados para a devida apuração do ocorrido.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito reafirma seu compromisso com a segurança da população e a preservação da ordem pública. Seguiremos atuando com transparência, responsabilidade e dedicação, garantindo que a Guarda Civil Municipal continue servindo e protegendo nossa cidade.

