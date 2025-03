6 atrações imperdíveis em Anápolis para quem quer conhecer a cidade além do óbvio

Papel e caneta na mão, é hora de anotar em sua agenda alguns lugares muito legais para se conhecer

Anna Júlia Steckelberg - 11 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Wikiloc)

Se você acha que já conhece tudo sobre Anápolis, é melhor tirar seu cavalinho da chuva! A cidade vai muito além do seu forte polo industrial e localização estratégica entre Goiânia e Brasília.

Por isso, se você está cansado de sempre ir aos mesmos lugares, mesmos rolês, mesmas pessoas, mesmos bares… que tal mudar um pouquinho o script?

Hoje listamos para você alguns lugares que – realmente – são além do óbvio e podem te surpreender.

6 atrações imperdíveis em Anápolis para quem quer conhecer a cidade além do óbvio:

1. Museu Histórico Aldérico Borges de Carvalho

É hora de viajar no tempo!

Começando nossa lista, temos o museu Aldérico Borges de Carvalho que dá vida a toda história da cidade das Antas.

De objetos antigos a relatos fascinantes sobre os primeiros habitantes e a evolução local, cada canto desse espaço conta uma parte importante de Anápolis, trazendo um novo olhar sobre a cidade.

2. Trilhos do DAIA

Já ouviu falar sobre os trilhos do DAIA?

Pois bem, imagine-se pedalando pelos vestígios de uma era que ainda pulsa no coração de Anápolis.

Os Trilhos do DAIA nada mais é do que um circuito de bicicleta que inclui uma parada na antiga Estação Ferroviária General Curado e percorre toda via ferroviária de Anápolis.

Esse rolê, basicamente, é um convite para quem quer se conectar com a história ferroviária da cidade e entender como essa antiga via de transporte moldou o desenvolvimento econômico da região, tudo feito de bicicleta. Vale a pena!

3. Planetário Digital de Anápolis

Se você pensava que Anápolis não tinha espaço para os mais nerds – ou não – você estava bem enganado!

O Planetário Digital, na Av. Jamel Cecílio, é uma experiência galáctica!

Aqui está um tipo de passeio que é um verdadeiro espetáculo interativo e imersivo, onde os anapolinos podem viajar pelos cosmos sem sair do lugar! Já pensou?

4. Galeria Antônio Sibasolly

Aqui está mais um rolê para quem busca boas doses de cultura e arte! A Galeria Antônio Sibasolly é uma verdadeira joia escondida em Anápolis e fica localizada na Praça Bom Jesus.

Este espaço acolhe exposições de artistas locais e regionais, oferecendo um verdadeiro pedestal para a arte contemporânea.

5. Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA)

O próximo destino é o MAPA. Aqui, a arte goiana ganha espaço em cada pintura, escultura e obra de arte, levando você a uma imersão na cena artística local.

Entre exposições temporárias e acervos permanentes, o MAPA é mais uma programação fora do óbvio para os anapolinos.

6. Museu Ferroviário de Anápolis

Por fim, para quem quer mergulhar na história anapolina, aposte no Museu Ferroviário.

Situado na antiga estação ferroviária, o museu guarda relíquias que contam a história das locomotivas e dos vagões que foram vitais para o crescimento de Anápolis. Bem legal, né?

