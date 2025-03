Conheça a cidade que tem a pior qualidade de vida em todo o país

Apesar de ser reconhecido por um dos piores índices do Brasil, o município esconde belezas naturais de encher os olhos

Pedro Ribeiro - 08 de março de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Uiramutã)

A qualidade de vida é um dos principais fatores que influenciam a escolha de onde viver, e um ranking recente revelou as cidades brasileiras com os piores índices nesse aspecto.

O ranking é o Índice de Progresso Social (IPS), uma ferramenta criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para avaliar, não só a qualidade de vida, mas também o desempenho socioambiental de todos os municípios do país.

Recentemente, uma cidade de Roraima, no Norte do Brasil, apresentou o pior desempenho registrado no IPS.

Com pouco mais de 13 mil habitantes, Uiramutã enfrenta enormes desafios relacionados à qualidade de vida.

A cidade, localizada no extremo Norte de Roraima, próxima à fronteira com a Venezuela, tem uma das piores rendas per capita do país, o que amplia ainda mais a desigualdade social.

Essa realidade difícil se reflete em diversos aspectos do dia a dia, desde a escassez de serviços básicos até a falta de infraestrutura.

A iluminação pública é insuficiente, a coleta de lixo é ineficiente e a qualidade da educação é prejudicada pela falta de recursos e condições adequadas.

Embora Uiramutã enfrente esses desafios estruturais, é importante destacar que a região possui um grande potencial natural.

Reconhecida por suas belezas naturais, a cidade está localizada em uma área rica em fauna e flora, e com cachoeiras nos arredores.

A situação do município não é isolada. Outras cidades do estado de Roraima também estão entre as piores do país no ranking do IPS.

Alto Alegre, Bonfim e Amajari, por exemplo, apresentam resultados igualmente baixos, refletindo a difícil realidade da região.

Melhores cidades do Brasil

Em contrapartida, capitais como Brasília, Curitiba, Goiânia e Belo Horizonte apresentam elevados índices de qualidade de vida, no relatório do IPS.

Essas cidades servem de exemplo para o resto do país, demonstrando que, com investimentos adequados, é possível melhorar as condições de vida e proporcionar uma vida digna para os cidadãos.

Apesar de triste, a situação de Uiramutã serve como um alerta sobre as desigualdades existentes no Brasil.

É um alerta para que mais atenção seja dada às regiões mais carentes, para que todas as cidades, independentemente de sua localização, possam proporcionar uma qualidade de vida mínima para seus habitantes.

A melhoria da infraestrutura, o investimento em saúde, educação e segurança são passos fundamentais para que o país caminhe em direção a um futuro mais igualitário.

