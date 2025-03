Equatorial Goiás alerta para risco de tempestade e rajadas de vento em 60 cidades de Goiás; veja quais

Empresa informou que, caso a tempestade cause impactos na rede elétrica, equipes serão mobilizadas imediatamente para minimizar os transtornos

Davi Galvão - 11 de março de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

A Equatorial Goiás emitiu um alerta para a ocorrência de tempestades a partir desta terça-feira (11) em mais de 60 cidades do estado. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica chuvas intensas, rajadas de vento e risco de alagamentos.

A companhia destacou que fortes ventos podem arremessar objetos contra a rede elétrica e derrubar árvores sobre os cabos, resultando na interrupção do fornecimento de energia.

Nesses casos, a distribuidora conta com o apoio da prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para a remoção de galhos e a normalização do serviço.

Além disso, o clima instável pode provocar rompimentos de cabos, quebra de cruzetas, danos em fusíveis e postes danificados, além de dificultar o acesso de técnicos a determinadas áreas.

Para reduzir riscos durante as tempestades, a Equatorial Goiás recomenda que a população desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas para protegê-los contra oscilações e surtos de energia, que evitem o uso de equipamentos elétricos e telefone com fio durante o temporal e mantenham distância de árvores, estruturas metálicas e cercas de arame.

Veja lista:

Segundo o boletim meteorológico do Cimehgo, os municípios sob alerta incluem Abadia de Goiás, Abadiânia, Amorinópolis, Anápolis, Anhanguera, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragoânia, Arenópolis, Avelinópolis, Bom Jardim de Goiás, Bonfinópolis, Cabeceiras, Cachoeira de Goiás, Caiapônia, Campo Alegre de Goiás, Carmo do Rio Verde, Catalão, Cavalcante, Chapadão do Céu, Cocalzinho de Goiás, Corumbáiba, Cristalina, Cumari, Diorama, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goiandira, Guapó, Guaraíta, Heitoraí, Iaciara, Iporá, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapuranga, Ivolândia, Leopoldo de Bulhões, Mineiros, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Orizona, Ouro Verde de Goiás, Palmelo, Paraúna, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Portelândia, Rubiataba, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Rosa de Goiás, São Patrício, Serranópolis, Silvânia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Varjão e Goiânia.

A Equatorial também informou que, caso a tempestade cause impactos na rede elétrica, equipes serão mobilizadas imediatamente para minimizar os transtornos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!