Importante via de Aparecida é reparada poucas horas depois da situação ser repercutida pelo Portal 6

Buracos tomavam conta de quase todo o diâmetro da Rua Jerônimo C. Melo, que oferece um acesso estratégico à BR-153

Paulo Roberto Belém - 11 de março de 2025

Equipes da Prefeitura deram reparo no local (Foto: Divulgação/PrefAparecida)

Poucas horas após o Portal 6 repercutir a indignação da população de Aparecida de Goiânia com a situação de uma via da cidade, que até o início da tarde desta terça-feira (11) estava em situação de abandono, o problema foi resolvido pela Prefeitura.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura de Aparecida realizaram, durante a tarde, a tapagem dos buracos que estavam em quase todo o diâmetro da Rua Jerônimo C. Melo, localizada na Vila Maria, retornando a condição de trafegabilidade.

Uma das queixas que agravavam a questão é o fato de que a rua, estando bem danificada, dificultava o acesso à BR-153, porque era uma opção viária bastante recorrida na região.

A reportagem procurou a Administração Municipal e ofereceu um espaço para posicionamento, recebendo a promessa de que a manutenção seria realizada ao longo da semana.

Porém, o serviço acabou sendo antecipado para esta terça-feira (11).

Confira a nota em questão na íntegra:

A secretaria de Infraestrutura de Aparecida informa que está com 14 equipes de tapa buraco percorrendo as ruas da cidade realizando a força tarefa de tapa buraco. Informa que dentro do cronograma pré-estipulado pela pasta, há uma equipe atuando nesta semana na Vila Maria, desta forma, a rua mencionada será atendida em breve e será realizada a manutenção completa da capa asfáltica. A Seinfra ressalta que qualquer cidadão que se deparar com um buraco na rua pode acionar a administração municipal pelo telefone (62) 3545-5900.

Em tempo

Vídeos registrados no local mostravam as crateras no asfalto, dificultando o trajeto dos condutores que por ali passavam.

Moradores da região, inclusive, se queixaram de falta de iluminação, segurança e o mato que toma conta das ruas. Para esses demais problemas, pode ser observado o prazo original da nota.

