Disputa por cadeira no Mercado Municipal de Anápolis termina em barraco e homofobia

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrante e um inquérito foi aberto para investigar o ocorrido

Davi Galvão - 12 de março de 2025

Confusão foi filmada pelas vítimas. (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma confusão no Mercado Municipal de Anápolis, que começou por conta de um lugar no banco, terminou na delegacia após um casal denunciar ter sido agredido e vítimas de ofensas homofóbicas.

Ao Portal 6, Karla Rodrigues Dornelas, empresária de 35 anos, contou que estava com a esposa, Nayara Fernandes, em uma das lanchonetes do local. Elas logo foram surpreendidas quando Nayara se sentou em um dos bancos e um outro cliente puxou o assento, fazendo com que ela caísse no chão.

O homem disse que o assento estava sendo reservado para a esposa dele e, a partir daí, iniciou-se um bate boca e confusão.

Nas imagens, filmadas por Nayara, é possível ver o suspeito e Karla brigando pelo banco, com cada um segurando uma das extremidades do assento.

Em determinado momento, é possível ouvir a esposa do homem dizer “olha o outro lixo ali, filmando” e logo em seguida parte para cima da cinegrafista, a chamando de “vagabunda”.

Logo após, Karla pergunta a Nayara se ela foi agredida. Ela nem precisa responder, já que a própria suspeita confirma ter utilizado da violência – justificada, conforme ela, por estar sendo filmada.

As denunciantes ainda relataram que foram chamadas de “sapatão”, “lixos” e que lhes foi dito que deveriam “chupar uma a língua da outra”.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada e todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrante. Um inquérito foi aberto para investigar o ocorrido.

