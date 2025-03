“Cidade Fantasma” em Goiás? Saiba onde fica e por que todo mundo está falando dela

Você já ouviu falar de um vilarejo perdido no sertão goiano que já teve 1.500 habitantes, mas hoje está perto de sumir do mapa?

Anna Júlia Steckelberg - 13 de março de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Cidade fantasma? 50 moradores? Você sabia que existe um povoado no sertão goiano que enfrenta sérios desafios demográficos e econômicos?

A cerca de 130 quilômetros de Goiânia, no município de Jaraguá, existe um lugar onde o tempo parece ter parado: o povoado de Palestina. Casas vazias, ruas empoeiradas e um silêncio que conta histórias fazem desse pequeno vilarejo um retrato vivo do êxodo rural no Brasil.

Sem muitos registros oficiais, a memória de Palestina sobrevive em relatos de antigos moradores e em registros nas redes sociais.

Um desses registros veio do canal Antes de Partir, no YouTube, onde os viajantes Léo e Dani documentaram sua passagem pelo povoado. Com imagens e entrevistas, eles mostraram um lugar de casinhas simples — muitas ainda feitas de madeira e tijolos de barro maciço — e uma comunidade que, apesar da resistência, encolhe a cada ano.

Antigamente, no seu auge, a Palestina atingiu um marco de 1.500 moradores, aproximadamente, mas com poucas oportunidades de trabalho e infraestrutura limitada, os mais jovens partiram em busca de um futuro melhor, deixando para trás um povoado que, aos poucos, se desfaz na poeira do tempo.

Ainda assim, quem ficou não pensa em abandonar suas raízes. Os moradores locais, muitos deles nascidos ali, carregam o orgulho de viver em uma terra onde a cultura ainda resiste — seja nas romarias, nas festas tradicionais ou na vizinhança unida, que se conhece desde sempre.

Bem, mas e o nome tão peculiar?

Não… ele não tem nada a ver com o Oriente Médio.

Ele surgiu por meio de uma votação popular, onde os moradores apresentaram várias sugestões de nome, entre elas Palestina e Jerusalém. Palestina foi o nome escolhido em votação popular.

A história de Palestina não é única. Para além das fronteiras goianas, é possível esbarrar com pequenas comunidades que são vítimas do envelhecimento da população e a imigração para os grandes centros urbanos.

É difícil reverter essa situação. Uma boa saída é nunca deixar as histórias de um povo tão rico culturalmente desaparecerem no tempo, tornando-se apenas poeira e interrogações, como fantasmas no mapa.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!