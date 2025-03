Conheça algumas bandeiras diferentes de cidades em Goiás

Chamam a atenção pela diferenciação em relação às demais bandeiras encontradas no estado

Samuel Leão - 09 de março de 2025

Bandeira de Morro Agudo de Goiás. (Foto: Reprodução)

O momento de escolher e desenhar uma bandeira, seja para um time, cidade, estado ou até país, costuma ser um movimento artístico de reunir elementos representativos para se criar algo que simbolize a história e as características de um território.

Mas em alguns municípios de Goiás chamam a atenção pela diferenciação em relação às demais bandeiras encontradas no estado. Uma delas é a de Chapadão do Céu, cidade que fica no Sudoeste do estado e possui uma grande projeção no cenário agropecuário.

Por lá, o artista responsável decidiu utilizar o próprio nome da cidade, estampado em letras garrafais, montando uma ilustração do céu e do chão, compondo de maneira literal o “chapadão”, que seria a terra, e o céu, formando um domo sobre ela.

Todavia, ele inverte os símbolos com as palavras, de modo que no céu está escrito “chapadão”, e o “do céu” fica escrito na parte inferior, sobre a terra, com os caracteres levemente sombreados, criando um efeito 3D.

Já a outra cidade que se destaca é Morro Agudo de Goiás, que fica próximo de Ceres e conta realmente com um morro parcialmente pontiagudo no território. O criador da bandeira decidiu colocar a data de fundação da cidade, que é 05 de janeiro de 1988, e fazer uma releitura da bandeira brasileira.

Com uma pomba bem ao centro, puxando o arco-íris em direção ao sol, passando por cima do Morro Agudo, ele completou a imagem com uma versão da bandeira nacional feita em linhas, formando uma estrela no lugar do losango central, seguindo as cores amarelo e verde.