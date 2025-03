Motorista morre em grave acidente envolvendo diversos veículos na GO-164

Diante da gravidade do acidente, a população acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Paulino Henjengo - 13 de março de 2025

Na madrugada desta quinta-feira (13), ocorreu um grave acidente envolvendo diversos veículos, que deixou ao menos uma pessoa morta. O caso aconteceu na GO-164, no município de Quirinópolis, em Goiás.

Ao todo, foram seis veículos envolvidos no ocorrido. O Portal 6 apurou que um motorista dirigia um veículo guincho, transportando nele dois carros e uma moto. Esposa e filha estavam com o condutor no momento da colisão.

Enquanto trafegavam, um caminhão da marca Volvo, que transportava grãos, vinha no sentido contrário. Este motorista perdeu o controle da direção, tombou sobre a pista de rolamento e colidiu frontalmente com o caminhão guincho e um Volkswagen Saveiro, todos estavam do lado oposto.

Imagens mostram o local após a colisão, nela é possível ver os carros completamente danificados e diversos estilhaços no chão.

Diante da gravidade do acidente, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados.

A família sofreu apenas escoriações e o outro condutor foi encontrado já em estado grave. Porém, todos foram encaminhados ao hospital do município.

Por outro lado, o terceiro motorista – que supostamente teria causado o acidente – não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes mesmo da chegada dos serviços médicos.

A Polícia Militar (PM), que também esteve presente, verificou que alguns veículos envolvidos não estavam devidamente licenciados. Após a devida notificação, os agentes liberaram os condutores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!