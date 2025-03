Médico anapolino é a vítima de acidente na BR-060

Alberto Dalmacio tinha 35 anos e atuava como legista em IML da cidade

Isabella Valverde - 12 de março de 2025

Alberto Dalmacio estava no carro que bateu em uma árvore e pegou fogo. (Foto: Reprodução)

O médico anapolino, Alberto Dalmacio, de 35 anos, foi identificado como a vítima fatal do gravíssimo acidente ocorrido no final da noite desta terça-feira (11), na BR-060, na altura da Ambev, no sentido Anápolis-Brasília.

A vítima dirigia um carro elétrico, que em um determinado momento do trajeto saiu da pista e colidiu com uma árvore, pegando fogo em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Triunfo Concebra foram acionadas, mas puderam apenas constatar o óbito do motorista que morreu carbonizado.

Alberto atuou como médico legista no Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, mas estava atualmente em Anápolis.

Chovia muito no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a tragédia que vitimou o anapolino.