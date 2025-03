Passageiro morre após motocicleta colidir em cheio com carro próximo a Senador Canedo

Vítima foi encontrada já sem vida e envolta de sangue

Thiago Alonso - 13 de março de 2025

Motocicleta colidiu com o carro. (Foto: Reprodução)

O passageiro de uma motocicleta morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito, no fim da noite desta quarta-feira (12), na GO-403, trecho próximo a Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Na ocasião, a motocicleta trafegava pelo km 12 da rodovia, quando, ao fazer uma conversão, acabou invadindo a pista contrária, colidindo com um carro.

O impacto foi tão grande que todo o para-choque do veículo de passeio acabou ficando destruído, enquanto os ocupantes da motocicleta foram arremessados para fora.

Diante disso, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao endereço, onde encontraram o passageiro envolto de sangue, sendo possível apenas constatar o óbito.

O condutor, por sua vez, estava consciente e possuía ferimentos leves e algumas escoriações, sendo encaminhado até uma unidade de saúde da região.

No local, a Polícia Militar (PM) realizou o teste do bafômetro tanto no motorista do carro quanto no da motocicleta, mas não foi constatada a presença de álcool em nenhum deles.

Dessa forma, o Instituto Médico Legal (IML) se dirigiu ao local do ocorrido, se responsabilizando pela retirada do corpo da vítima para os devidos trâmites legais.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar abertura a um inquérito para apurar o ocorrido.

