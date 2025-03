Confira novos bairros que vão receber lâmpadas de LED em Goiânia

Programa Brilha Goiânia deve substituir 100 mil luminárias nos primeiros 100 dias

Thiago Alonso - 14 de março de 2025

Prefeitura deu prazo para modernização de toda a iluminação pública em Goiânia. (Walter Peixoto/Seinfra)

Lançado pela Prefeitura de Goiânia, o Programa Brilha Goiânia, que tem como meta substituir 100 mil lâmpadas de postes públicos por luminárias de LED em 100 dias.

A expectativa, segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), é que pelo menos 26 bairros sejam beneficiados até o fim de maio, realizando a troca em 47 mil postes de energia.

A previsão é que o consórcio substitua 150 mil dos 178 mil pontos de luz da capital por luminárias de LED, até o fim do programa, garantindo maior qualidade, tempo de vida útil e redução de até 65% do gasto com energia elétrica pelo município.

No contrato que prevê as instalações, também está incluído o uso de energia fotovoltaica — um tipo de energia elétrica renovável e limpa que utiliza a luz do sol — e a ampliação da rede de fibra ótica.

A região dos lotes do Manto da capital foram os primeiros locais a receberem as lâmpadas de LED, com previsão de finalização das instalações até o dia 18 de março.

A Prefeitura de Goiânia dividiu os 26 bairros selecionados inicialmente em seis etapas, sendo que as implementações da última fase ocorrerão até o dia 30 de maio.

Confira a lista completa:

