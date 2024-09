Goiânia vai receber investimentos de R$ 1,4 bilhão para se tornar cidade inteligente

Arremate foi feito durante 20ª rodada do leilão de viva voz realizado na Bolsa de Valores de São Paulo

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2024

Região central de Goiânia (Foto: Reprodução/Ademi-GO)

Para se tornar uma cidade inteligente, o projeto de modernização de Goiânia contará com um investimento bilionário. Arrematado pelo Consórcio Brilha Goiânia, a proposta receberá um aporte de R$ 4,717 milhões mensais, totalizando R$ 1,4 bilhão em investimentos pelos próximos 25 anos.

O arremate foi feito durante a 20ª rodada do leilão de viva voz realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), na tarde de quarta-feira (18), e representou um deságio de 19,40% em relação ao valor de referência, estipulado em R$ 5.852.194,01.

Além do Consórcio Brilha Goiânia, também estiveram presentes Smart City Goiânia II e CONCIP Goiânia. Essa foi a maior licitação da história da cidade.

No total, o projeto prevê investimentos de R$ 444 milhões em iluminação e internet públicas, videomonitoramento, segurança e geração de energia fotovoltaica. A estimativa é que o programa consiga obter uma economia de R$ 500 milhões aos cofres públicos durante o período.

Na primeira etapa, estão previstas a modernização e implementação do sistema de iluminação pública inteligente, com a troca das luminárias da cidade por lâmpadas de LED e telegestão.

Além disso, haverá a operação do parque luminotécnico e a instalação de iluminação de destaque em 311 pontos distribuídos entre praças públicas, edificações, parques, bosques e monumentos.

Também estão previstos a implantação de um sistema de minigeração, com a instalação de três usinas fotovoltaicas de até 3 MWh cada, oferta de internet para 590 edificações públicas, implantação de sistema de videomonitoramento com mais de 1,8 mil câmeras, além de totens para acionamento das forças de segurança e a disponibilização de pontos de Wi-Fi público em 75 locais, bem como a implantação do Centro de Controle de Operação (CCO).