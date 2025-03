Filho é preso suspeito de assassinar advogado com tiro na cabeça na própria fazenda

Vítima era ex-presidente de uma subseção da OAB em Goiás

Natália Sezil - 15 de março de 2025

Adeon Paula de Oliveira e a fazenda onde foi encontrado. (Foto: Divulgação/OAB e Reprodução/TV Anhanguera)

O caso do advogado Adeon Paula de Oliveira, de 75 anos, encontrado morto na própria fazenda no final de fevereiro, ganhou um novo desdobramento com a prisão de um dos filhos dele, nesta sexta-feira (14).

O crime ocorreu em Jussara, no Nordeste goiano. Adeon foi encontrado por um dos filhos, já sem vida, em uma rede na propriedade.

Ex-presidente da Subseção de Jussara da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ele morreu após ser baleado na cabeça. Na ocasião, a arma utilizada no crime não foi encontrada no local.

Segundo novas informações, a conexão que justificaria a suspeita de um dos filhos, também advogado, ter cometido o homicídio seria o disparo de arma de fogo.

A suposta motivação do crime ainda não foi divulgada. Inicialmente, a apuração já considerava a profissão da vítima, que advogava em causas de litígio de terras e heranças.

As investigações da Polícia Civil (PC) ainda seguem, e a previsão é de que seja concluída nos próximos dias.

