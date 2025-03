Após deixar a Globo, Bárbara Coelho assina com a CazéTV: ‘Chance de conquistar outras pessoas’

Antes da Globo, Bárbara teve passagens marcantes no Esporte Interativo, como apresentadora, além de ter sido repórter da Band no Rio de Janeiro

Folhapress - 16 de março de 2025

Bárbara Coelho (Foto Captura de Tela/YouTube)

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Ex-apresentadora esportiva da Globo por 12 anos, Bárbara Coelho assinou contrato neste domingo (16) com a Cazé TV, projeto esportivo do streamer Casimiro Miguel com a empresa Livemode.

Sua contratação será confirmada oficialmente ao público antes do início da primeira final do Paulistão, entre Palmeiras x Corinthians. A coluna já havia antecipado a negociação.

Bárbara terá um programa aos domingos, após as transmissões do Brasileirão, que vai se chamar Tempo de Bola. O torneio será exibido por meio da parceria com o YouTube. Além disso, a apresentadora estará nos principais conteúdos produzidos pela CazéTV em todas as plataformas.

À coluna, Bárbara Coelho contou por que optou pela mudança. “Estou muito animada com essa oportunidade de redirecionar meu público, conquistar outras pessoas, conversar sobre esporte, me divertir e seguir fazendo o que eu amo: comunicação”, diz.

E completou: “Estou muito feliz e motivada com este novo ciclo que acaba de começar e que, tenho certeza, me apresentará muitas novidades e grandes desafios pelo caminho”.

Bárbara era contratada da Globo desde 2013, quando assinou para ser apresentadora de programas do SporTV. Por lá, comandou o Tá na Área. Sua primeira oportunidade em TV aberta foi em 2018, quando fez a Central da Copa com Tiago Leifert e Caio Ribeiro.

Em dezembro de 2018, ela assumiu o Esporte Espetacular no lugar de Fernanda Gentil. Na Globo, ela também já cobriu duas Copas do Mundo masculinas, duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo femininas.

Antes da Globo, Bárbara teve passagens marcantes no Esporte Interativo, como apresentadora, além de ter sido repórter da Band no Rio de Janeiro.