Conheça cidade considerada um dos destinos mais fascinantes para os turistas

Que tal desembarcar em um lugar que mescla o melhor entre passado e futuro, tradição e futurismo?

Anna Júlia Steckelberg - 16 de março de 2025

Se você estava pensando em viajar e até agora não sabia em qual cidade apostar, aqui está a solução dos seus problemas! Prepare o folêgo e já comecea pesquisar algumas programações, vamos desembarcar agora na Ásia. Vem com a gente!

Xangai, a maior metrópole da China, é um verdadeiro espetáculo! Com arranha-céus futuristas e uma cultura milenar, a cidade atrai milhões de turistas todos os anos, fascinados por essa mistura entre tradição e metrópole evoluída.

Ao longo de mais de mil anos, Xangai saiu de uma vila de pescadores para um dos principais portos comerciais do mundo no século XIX. Durante o século XX, consolidou-se como um polo econômico de destaque, abrigando hoje a Bolsa de Valores de Xangai e sendo sede de grandes multinacionais.

Um dos cartões-postais mais icônicos da cidade é o Bund, um calçadão à beira-rio onde edifícios históricos de estilo colonial contrastam com os arranha-céus do distrito de Pudong, criando uma paisagem única. Esse equilíbrio entre o antigo e o novo faz de Xangai um destino imperdível para quem aprecia arquitetura e história.

Entre os pontos turísticos mais visitados estão o Templo do Buda de Jade, a Torre Pérola Oriental e o Jardim Yuyuan, cada um representando diferentes aspectos da cultura chinesa. O Museu de Xangai também merece destaque, com exposições que abrangem desde artefatos antigos até arte contemporânea, proporcionando uma imersão na rica herança do país.

Além do turismo, Xangai se destaca pela economia lá nas alturas, com um PIB estimado em 600 bilhões de dólares em 2023.

A qualidade de vida também é um fator que dá um tcham a mais. Embora o custo de vida seja elevado, a cidade oferece infraestrutura de ponta, um dos maiores sistemas de metrô do mundo e incentivos ao uso de bicicletas e veículos elétricos, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade.

Seja para explorar a cultura, desfrutar da gastronomia, buscar oportunidades de trabalho ou simplesmente admirar as paisagens urbanas, Xangai é um dos destinos mais fascinantes e dinâmicos do mundo, combinando o melhor do passado e do futuro em um só lugar.

