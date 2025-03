Trump e Putin vão conversar sobre cessar-fogo na Guerra da Ucrânia nesta semana

EUA propuseram um cessar-fogo de 30 dias, já aceito pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mas ainda não pela Rússia

Paulino Henjengo - 16 de março de 2025

Donald Trump e Vladimir Putin (Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai conversar nesta semana com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste domingo (16) Steve Witkoff, o emissário do americano para temas internacionais.

O encontro acontece em um momento em que Washington pressiona Moscou a aceitar uma trégua com a Ucrânia. Os EUA propuseram um cessar-fogo de 30 dias, já aceito pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mas ainda não pela Rússia.

Putin, que se encontrou com Witkoff nos últimos dias, impôs condições que vão além do que era solicitado no acordo inicial.

“Como eles [os ucranianos] vão usar esses 30 dias? Vão continuar a mobilização, a se armar? Quem vai arbitrar violações na linha de contato? O que acontecerá em Kursk? Eles irão embora, devemos deixá-los ir embora após as atrocidades que cometeram [na região russa invadida por Kiev]?”, questionou o presidente em um comunicado na última quarta.

Trump, por sua vez, disse que havia recebido a fala de Putin como “promissora, mas incompleta”, e voltou a dizer que espera que o russo “faça a coisa certa”.

Zelenski criou uma delegação para negociar com a Rússia, segundo um decreto publicado no sábado (15). Em uma conversa com líderes europeus, o líder ucraniano afirmou que a Rússia quer ter “uma posição mais forte no território antes do cessar-fogo” e acusou Moscou de adiar as conversações.

No domingo, Zelenski determinou a troca do comandante do Estado-Maior num momento em que as tropas de Kiev enfrentam dificuldades contra os soldados russos. Anatolii Bargilevich foi substituído por Andrii Hnatov, que tem a missão de aumentar a eficiência da gestão.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!