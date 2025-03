Lanche do McDonald´s vira estopim para barraco e quebra-quebra em Anápolis

Briga deixou bar com cadeiras e mesas reviradas, além de carro danificado

Augusto Araújo - 17 de março de 2025

Carro ficou danificado após confusão em bar de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma discussão motivada por causa de lanches do McDonald’s se tornou em barraco e quebra-quebra na Vila Jussara, indo parar em uma delegacia de Anápolis.

O caso aconteceu na noite deste domingo (16), em um bar localizado na Avenida Belo Horizonte. Conforme o relato de uma das mulheres envolvidas, de 50 anos, ela tinha marcado de ir até o estabelecimento com o namorado, de 49.

No entanto, na frente do local mora uma ex-companheira do homem, e ele tinha avisado que levaria um sanduíche para uma neta dela. Em um primeiro momento, isso foi tratado com naturalidade pela atual.

Contudo, a mulher teria se revoltado ao ver que o namorado havia levado lanches para a ex, a filha dela e a neta (“a família toda”, segundo ela), dando início ao barraco.

Nisso, a filha da ex teria começado a atirar copos e outros objetos na direção da atual namorada, dando início a um quebra-quebra, no qual mesas e cadeiras foram arremessadas e danificadas.

Após a confusão, o casal foi embora na moto da mulher, que estaria muito nervosa para pilotar, deixando o carro do homem para trás. O mesmo teria sido danificado durante o transtorno.

No meio do caminho, a namorada lembrou que havia deixado o celular carregando no bar e voltou para buscá-lo. Porém, ela alega que teria sido agredida novamente pela ex do namorado e a filha dela, além de outras mulheres que teriam se juntado para “emboscá-la”, antes de fugir do local.

Por fim, a Polícia Militar (PM) chegou no estabelecimento e orientou a mulher a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

