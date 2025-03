Prefeitura de Goiânia anuncia alterações nas vias e semáforos na região do Terminal Dergo

Mudanças ocorrem a partir desta segunda-feira (17)

Paulino Henjengo - 17 de março de 2025

Imagem mostra região Terminal Dergo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia está implementando mudanças no trânsito devido às reformas no Terminal Dergo, que começaram nesta segunda-feira (17) – visando melhorar a circulação e minimizar os impactos na região.

Durante as obras, os motoristas que estiverem na Rua 24 de outubro não poderão virar à esquerda, pois o semáforo funcionará em dois tempos.

Aqueles que estiverem indo do campo do Atlético em direção ao Shopping Cerrado também não poderão acessar a Avenida Anhanguera, precisarão virar à direita e seguir pelas ruas 12, 2 e 13.

No sentido contrário, o tráfego será pelas Ruas 14, 6 e 13 até a Avenida Perimetral Norte. No cruzamento da Cardeal Lemos com a Avenida Dom Vital, o semáforo também funcionará em dois tempos.

Para ajudar a manter o fluxo de veículos e evitar congestionamentos, foi instalado um “loop de quadra” – uma estrutura que ajuda a manter o fluxo contínuo de veículos, evitando congestionamentos.

Além disso, haverá uma sincronização dos semáforos da rua 13, com o objetivo de otimizar o tráfego e tornar a circulação mais eficiente.

