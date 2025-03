Prefeitura em Goiás anuncia abertura de processo seletivo com salários de até R$ 6 mil

Prazo para registros vai até próxima quinta-feira (20) e aceita candidatos de nível fundamental ao superior

Augusto Araújo - 17 de março de 2025

Processo seletivo será realizado em etapas. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Niquelândia, cidade no Norte de Goiás, anunciou a abertura de um novo processo seletivo, com o objetivo de preencher 232 vagas, além de formar cadastro de reserva.

As oportunidades são para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários variando de R$ 1.518 a R$ 6.000, conforme a função.

Confira a seguir a lista completa de cargos, distribuídos para cada pasta:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: Assistente Social (05); Psicólogo (03); Advogado (01); Fisioterapeuta (01); Coordenador Social – Nível Superior (02); Facilitador de Oficina Nível Médio (06);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Engenheiro Ambiental (01); Engenheiro Agrônomo (01); Engenheiro Florestal (01); Geólogo (01); Tecnólogo em Mineração (01); Técnico Agrícola Ambiental (01); Engenheiro Civil (01);

Secretaria Municipal de Educação: Professor (24); Professor de Inclusão (09); Psicólogo (02); Fonoaudiólogo (02); Nutricionista (02); Monitor (22); Merendeira (20); Vigilante (17); Auxiliar de Secretaria (06); Auxiliar de Serviços Gerais (26); Motorista (02); Eletricista predial (01);

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas: Mecânico de automóvel (02); Mecânico de máquinas pesadas (02); Eletricista de autos (02); Operador de motosserra (02); Operador de máquinas (05); Soldador (02); Lubrificador (02); Lavador de carro (02); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Motorista (03); Encanador predial (02); Auxiliar administrativo (02); Borracheiro (02); Auxiliar de mecânica (05); Cozinheiro (03); Lanterneiro (02);

Secretaria Municipal de Urbanismo: Auxiliar de Serviços Gerais (10); Encanador predial (02); Pedreiro (02); Pintor predial (02); Encanador de esgoto (02); Eletricista predial (02); Coveiro (02); Lanterneiro de autos (01); Pintor de autos (02); Engenheiro Civil (01).

Como se inscrever

As inscrições serão realizadas presencialmente até a próxima quinta-feira (20), no protocolo da Prefeitura de Niquelândia, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Os candidatos serão avaliados por meio da análise dos títulos, conforme critérios estabelecidos pela organização do certame.

Para mais informações relativas ao processo seletivo, leia o edital. Mais atualizações também podem ser conferidas no site oficial da Prefeitura de Niquelândia.

