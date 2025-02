Homem morre após ir para casa da ‘ficante’ em noite cheia de mistério, em Niquelândia

Vítima chegou a chegar ao hospital com vida, mas não resistiu e faleceu

Thiago Alonso - 28 de fevereiro de 2025

Imagem mostra ambulância do SAMU à noite. (Foto: Reprodução)

O que era para ser uma noite de ‘bebedeira’ e diversão com amigos, terminou em tragédia após um homem, de 43 anos, morrer em Niquelândia, no Norte goiano.

A vítima estava reunida tomando bebidas alcoólicas com colegas nesta quinta-feira (27), quando por volta das 00h, decidiu ir embora juntamente com uma ‘ficante’, que morava em um município próximo.

No entanto, um primo — que morava junto com o homem— começou a estranhar quando já era por volta das 03h e ele ainda não havia retornado para casa.

Até que, já na manhã desta sexta-feira (28), o primo ouviu um barulho vindo do lado de fora da residência, momento em que ele se deparou com a vítima caída ao chão, com ferimentos na cabeça, inconsciente e com muitos sangramentos.

Diante disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o resgate do homem, o encaminhando ao hospital. Apesar dos esforços, ele não resistiu e faleceu pouco depois de chegar ao local.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), a fim de dar prosseguimento no inquérito, que deve apurar o possível responsável pelo crime, assim como o envolvimento da ficante com a situação.