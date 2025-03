Pintor é levado ao Heana após sofrer queda de 6 metros em estabelecimento da Avenida Brasil Sul

Trabalhador foi socorrido pelos bombeiros, alegando não estar sentindo os pés

Natália Sezil - 18 de março de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros-socorros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de idade não divulgada, sofreu uma queda de aproximadamente seis metros de altura enquanto pintava um estabelecimento na Avenida Brasil Sul, em Anápolis.

Ele estaria realizando o serviço próximo ao telhado quando teria caído do forro, batendo as costas contra o chão. Ele permaneceu consciente e orientado, apesar do impacto.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros socorros. No local, os militares teriam constatado trauma na região lombar da coluna e na área da bacia.

Ele também teria afirmado não estar sentindo os pés, exibindo a possibilidade de uma grave lesão na coluna.

Após ser imobilizado, o trabalhador foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde deve passar por atendimento.

