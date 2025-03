Anápolis suspende vendas online para a final do Goianão por suspeita de “invasão” da torcida do Vila Nova

Medida foi anunciada após possibilidade entrar no radar da cúpula do Galo da Comarca, que manda o jogo

Paulo Roberto Belém - 19 de março de 2025

Fachada do Estádio Jonas Duarte. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Após supostos torcedores do Vila Nova combinarem em rede social que comprariam ingressos da decisão do Campeonato Goiano de domingo (23), destinados à torcida do Anápolis, a direção do clube decidiu suspender as vendas online para a partida.

A suspensão foi uma resposta à possibilidade inflada no Instagram, onde vários perfis ventilaram que “infiltrariam” na torcida do Galo por conta do esgotamento dos 990 ingressos destinados a eles.

“É reunir geral e comprar todos do Anápolis nas cadeiras, aí fica todo mundo do mesmo lado e cabe 3.000” (sic) e “Bora comprar o do mandante também. Eles vão deixar para comprar em cima da hora. O estádio será tomado pelo Tigrão kkk” (sic), foram alguns dos comentários que despertaram o radar na cúpula do Galo.

Pelo Instaram, o Anápolis Futebol Clube não atribuiu a suspensão ao episódio, mas torcedores que seguem a página apoiaram a medida considerando a possibilidade de “invasão”.

“Torcida do galo, camisa do Galo. Vamos evitar invasores”, disse um.

Entretanto, não confirmando que a suspensão foi motivada pela questão na rede social, a assessoria do Galo da Comarca disse ao Portal 6 que realizaria a atitude motivada pela denúncia.

Venda de ingressos

Segundo o comunicado, as vendas de ingressos para a final seguem nas bilheterias da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte até domingo – até que os bilhetes se esgotem.

Vale lembrar que Anápolis e Vila Nova duelam às 17h, no mesmo local.

